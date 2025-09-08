情報戦略テクノロジーが３連騰。東京証券取引所が前週末５日の取引終了後、信用取引による新規の売り付け及び買い付けに関する委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする信用取引の臨時措置を８日から解除すると発表した。また、日本証券金融も５日、貸借取引の銘柄別増担保金徴収措置を８日に解除すると開示しており、取引負担の減少で短期資金の流入が再び活発化するとの思惑から買いが流入している。 出