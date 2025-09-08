ＩＮＧＳがしっかり。同社は前週末５日の取引終了後、８月度の直営店売上高速報を開示した。既存店ベースでラーメン事業は前年同月比４．３％増、レストラン事業が同５．０％増となった。増収基調を継続しており、株価を支援したようだ。全店ベースでラーメン事業は２９．６％増、レストラン事業は１６．８％増となった。 出所：MINKABU PRESS