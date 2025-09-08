テイツーが続伸している。前週末５日の取引終了後に発表した８月の月次売上高が前年同月比１４％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。新品需要の高まりの影響で中古ゲームが前年を下回り中古売上高は同１％減となったものの、新品ゲーム、新品トレカが前年実績を大きく上回り新品売上高が同３３％増と大幅増となった。 出所：MINKABU PRESS