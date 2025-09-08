日本製紙に注目したい。同社の第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比３２．６％増の５４億８５００万円と好調だった。固定費削減の効果に加え、子会社であるオーストラリアのオパール社の収益改善などが寄与した。今期の想定為替レートを１ドル＝１５２円としており、足もとで１４８円台の円高水準にあることは業績面の追い風に働く。２６年３月期の同利益は前期比７２．５％増の３４０億円