日本エム・ディ・エムは反落している。同社は前週末５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２６４億円から２５４億５０００万円（前期比１．３％増）、営業利益を１８億５０００万円から１０億１０００万円（同３５．１％減）、最終利益を１４億５０００万円から６億円（前期は４億６１００万円の最終損失）に下方修正しており、嫌気した売りが出ている。営業利益は増益予想から一転、減益を見込む。