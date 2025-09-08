スターシーズが大幅高で３日続伸している。前週末５日の取引終了後にＧＰＵサーバーの販売事業を１１月をメドに開始すると発表しており、好材料視されている。 商品の仕入先として半導体関連などを、また販売先については通信サービス関連事業者などを予定しており、事業展開のために同社が６０．０％を出資し、９月１８日付で新子会社スターシーズデジタルを設立する。なお、同