2025年度の税制改正に対応するためのポイントを解説します（写真：YUME／PIXTA）【図表】「税の壁」と「社会保険の壁」2025年度の税制改正で、所得税の非課税枠のいわゆる「年収103万円の壁」が160万円に引き上げられました。本稿では、改正の内容と年末調整や給与・賞与の企業の実務への影響と対応のポイントについて解説します。『企業実務』の記事を再構成し、株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士の北條孝