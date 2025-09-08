スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーは9月9日、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」より、ユニセックスで使用できる夜用シートマスク「お疲れさマスク アンドブラック サラサラ」「お疲れさマスク アンドブラック しっとり」を発売します。■肌コンディションで選べる、水分と皮脂のバランスケアマスク2024年1月にリニューアルした「サボリーノ」は、2015年の発売以来数々のベストコスメを受賞。2024年9月に140冠