台風第16号(ターファー)2025年09月08日06時50分発表 【画像】台風16号（ターファー）の位置・進路を見る 08日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度05分 (21.1度)東経112度55分 (112.9度)進行方向、速さ    北北西 20 km/h (11 kt)中心気圧   &#1