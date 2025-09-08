【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GENERATIONSとDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」が、9月8日に配信リリースされた。 ■「Grounds」は2組が力強く進み続けることを証明する楽曲 9月7日にさいたまスーパーアリーナで開催された『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』のステージに、Da-iCEがサプライズゲストとして登場。大きな歓声に包まれる中、情報未公開だったGENERATIONS