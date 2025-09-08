8日10時現在の日経平均株価は前週末比772.97円（1.80％）高の4万3791.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1242、値下がりは306、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を116.15円押し上げている。次いでファストリ が115.07円、ＳＢＧ が91.17円、東エレク が52.67円、リクルート が33.02円と続く。 マイナス寄与