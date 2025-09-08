8日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝148円34銭前後と、前週末午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円75銭前後と69銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース