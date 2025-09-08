中国商務部の最新の発表によると、今年1〜7月の中国全国のサービス貿易総額は前年同期比8．2％増の4兆5781億6000万元（約94兆6000億円）に達しました。うち輸出は同15．3％増の1兆9983億元（約41兆3000億円）で、輸入は同3．3％増の2兆5798億6000万元（約53兆3000億円）でした。1〜7月の中国の知識集約型サービス貿易総額は前年同期比6．8％増の1兆7756億元（約36兆7000億円）でした。うち輸出は同8．6％増の1兆253億3000万元（約2