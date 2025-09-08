鑑定留置のため神戸・葺合署を出る谷本将志容疑者＝8日午前9時15分神戸市中央区のマンションで住人の片山恵さん（24）が刺殺された事件で、逮捕された谷本将志容疑者（35）＝東京都新宿区＝の責任能力の有無を判断するため、神戸地検が8日に鑑定留置を始めることが捜査関係者への取材で分かった。容疑者は面識のない片山さんを尾行し襲った疑いがあり、精神状態を調べる。捜査関係者によると、容疑者は片山さんについて「全く