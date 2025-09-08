（ＣＮＮ）トランプ米大統領は７日、「パレスチナ自治区ガザ地区に関してまもなく合意に達する」と述べた。ニューヨークで行われたテニスの全米オープンの観戦からワシントンに戻ったトランプ氏は記者団に対し、「とても良い結果になりうる解決策に取り組んでいる」と語った。詳細について問われると、トランプ氏は「まもなくお知らせする。私たちはこの事態を終結させ、人質を取り戻そうとしている」「非常に有益な話し合いができ