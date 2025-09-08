オリオールズの菅野智之投手（３５）は７日（日本時間８日）、本拠地ボルティモアでのドジャース戦に先発し、「１番・ＤＨ」で先発した大谷翔平投手（３１）に先頭打者弾を含む２打席連続本塁打を浴びるなど３回０／３を投げ、７安打４失点１三振で今季８敗目（１０勝）を喫した。防御率は４・５７。チームは２―５で敗れ、３連勝を逃した。初回、いきなり大谷に先頭打者本塁打を浴びた。カウント１―０からの２球目、外角高め