フリーアナウンサーの森たけし（65歳）が、9月8日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）に出演。“阪神優勝”と“石破首相辞任”のニュースが重なったことに「阪神優勝の記事が小さくなって…」とぼやいた。番組はこの日、7日に2年ぶり7度目のリーグ優勝を史上最速で決めた阪神タイガースを祝い、「祝 阪神優勝！史上最速の快挙をたっぷりと！やっと優勝って言えたぁ〜SP」として放送。その中で、7日に石破茂首相が