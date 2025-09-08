息子さんのお友達が遊びに来たら、人懐こい猫さんが…？初対面なのに、お友達にベタ惚れしてしまったという猫さん。思わず笑ってしまうまさかのおもしろ行動を見せてくれたようです。 猫さんの可愛すぎる姿を捉えた動画は記事執筆時点で89万回再生を突破し、5000件を超える高評価を獲得するなど、大きな反響を呼んでいます。 【動画：雨が降る休日に『息子の友達』が遊びにやって来ると……】 兄弟猫とお客様 YouTubeチャンネ