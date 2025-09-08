☆ロッテ―オリックス（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝河村、オリックス＝エスピノーザオリックスの杉本が通算１００本塁打まであと２と迫っている。２０１６年のデビューからここまで５９８試合で９８本塁打。１００本塁打に到達すれば今宮（ソ）以来３１４人目だ。杉本の年度別本塁打数は１６年＝０１７年＝１１８年＝２１９年＝４２０年＝２２１年＝３２２２年＝１５２３年＝１６２４