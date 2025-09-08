全米テニス女子シングルス準決勝でプレーする大坂なおみ＝5日、ニューヨーク女子テニスの8日付世界ランキングが発表され、全米オープンで準決勝まで進んだ大坂なおみ（フリー）は24位から14位に上がった。伊藤あおい（SBCメディカルグループ）は87位、内島萌夏（安藤証券）は93位。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）、3位コリ・ガウフ（米国）は変わらず、全米の準決勝で大坂