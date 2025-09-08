秋篠宮家の長男・悠仁さまが、成年式を終えた報告のため三重県の伊勢神宮を参拝されました。きょう午前8時ごろ、悠仁さまは、モーニング姿でシルクハットを手に持ち、伊勢神宮に到着されました。悠仁さまはおとといの成年式を無事終えたことを報告するため、皇室の伝統として参拝されています。悠仁さまはまず、衣食住や産業の守り神とされる「豊受大御神」を祀る外宮で、ゆっくりと参道を進み玉串を捧げられました。その後、皇室