「子どもの学費は親が出して当然」そう思って二人の息子を大学まで行かせた50代の夫婦。返済は自分たちでするつもりで次男に奨学金を借りさせて大学に行かせましたが、試算すると、退職金があっても老後資金が心配ということに……教育費と老後資金、あなたならどう線引きしますか？（家計再生コンサルタント横山光昭）奨学金を利用して大学に通う学生が増えている教育費は、人生で最も大きな支出となることも多いもの。近年、