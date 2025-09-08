◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-0 広島(7日、甲子園球場)阪神が本拠地・甲子園球場で2年ぶり7回目となるリーグ優勝を達成。この9回には、岩崎優投手が人柄があふれる演出をみせました。2点リードの9回、優勝を決める大役を託された岩崎投手は、登場曲を藤川球児監督が現役時代に使用していたリンドバーグの「every little thing every precious thing」に変更して登板。岩崎投手は2年前に優勝を決めた試合では、その年に病気で亡くな