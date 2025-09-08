テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、石破茂首相が７日午後６時から記者会見し、自民党総裁を辞すると発表したことを報じた。東京・千代田区永田町の自民党本部前、国会記者会館からの生中継をまじえて大きく取り上げた辞意表明。石破首相の会見での言葉もボードを使用しながら、詳細に伝えた。スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。“ポスト石破”候補として高市早苗前