「オリオールズ２−５ドジャース」（７日、ボルティモア）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場し、メジャー初対決の相手先発・菅野智之投手から初回と三回に２打席連発となる４７、４８号を放った。２打数２安打２打点、３四球で、チームの連敗を５で止める活躍。ナ・リーグ本塁打王争いでもトップのシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫ったが、話題になったのはダイヤモンドを一周する大谷が見せたポーズ