全国高校相撲宇佐大会が7日、大分・宇佐市総合運動公園相撲場で行われた。高校のゼッケンで出場する今季最後の大会に、全国から選抜された42校が参加。昨年は全国高校総体の開催地となった関係でこの大会は実施されず、今回が2年ぶりの開催となった。166人が参加した個人戦は、昨年の世界ジュニア選手権重量級優勝の実績を持つ麻田遥人（和歌山・箕島3年）が頂点に立った。四つに組んでの出し投げや寄りなど速い攻めで相手を寄