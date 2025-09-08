自民党の石破茂総理が７日、辞任を表明した。選挙３連敗などから、党内では石破降ろしの風が吹き荒れる中、参院選敗北から１カ月半、ついに石破総理が決断した。会見後、石破総理はＸを更新したが、８日午前９時現在、２万件超のコメントが殺到している。石破総理は辞任を決意し、異例の日曜日の辞任表明会見を行った。「まだやりとげなければならないことがあるという思いもあるが身を退くという苦渋の決断をした」「党内に決