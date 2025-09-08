東京証券取引所の電光掲示板週明け8日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸し、前週末終値からの上げ幅が一時800円を超えた。石破茂首相が退陣する意向を表明したことを受け、新政権下での経済対策や減税への期待が高まった。東証株価指数（TOPIX）は取引時間中としての最高値を付けた。午前9時15分現在は前週末終値比546円22銭高の4万3564円97銭。東証株価指数（TOPIX）は22.66ポイント高の3127.97。市場関係者