石破総理の辞任表明を受けて行われた臨時役員会を終えた森山裕幹事長が8日、総裁選のスケジュールや論点について語った。【映像】森山幹事長が臨時役員会後に会見森山幹事長は会見で石破総理が語った言葉として「この度、自由民主党総裁の職を辞することとしました。選挙の責任を取らなければならないが、“しかるべき時期”に決断するということを申し上げており、昨日の会見でも申し上げましたが、大変厳しい日米関税交渉に