石破首相の退陣表明を受けて、自民党では早くも、次の党総裁を決める総裁選挙が事実上スタートした。党の総裁選挙管理委員会は8日、石破首相に代わる新しい自民党総裁を選出するための総裁選挙に向けて協議した。終了後、逢沢委員長は記者会見し「党則6条2項に基づいて総裁選挙を行うことになった。速やかに党所属の国会議員、47都道府県県連・支部に総裁選挙管理委員長名で文書を発出する」と述べ、速やかに総裁選の準備に移ると