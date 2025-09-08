石破首相（自民党総裁）は８日午前、自身の退陣に伴って行われる党総裁選を巡り、石破内閣の現職閣僚が出馬を認められるべきか首相官邸で記者団に問われたのに対し、「それは当然認められる。それぞれの（閣僚の）担務に万全の責任が果たせる態勢を作った上での立候補であれば、何らそれを妨げる理由はない」と述べた。石破内閣の閣僚では、小泉農相や林官房長官の出馬が取り沙汰されている。