テレビプロデューサー・佐久間宣行氏がプロデュースする8人組アイドルグループ・ラフ×ラフが6日、お台場ダイバーシティ東京プラザ フェスティバル広場でフリーライブを開催。事前に「目標集客人数700人」を掲げ、メンバー自らSNSやイベントで熱心に告知を重ねてきた本公演。当日は743人（第二部公演）を動員し、目標を大きく上回る結果となった。 二部構成でのイベントで、第一部は、夏らしいアップテンポな楽曲や、ログインして