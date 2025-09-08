石破首相が7日午後6時から会見を開き、自民党総裁を辞任することを正式に表明しました。総裁選の意思表明を目前にしての辞任を決断した背景、そして“ポスト石破”候補の動きについて、日本テレビの井上幸昌政治部長が解説します。【真相報道バンキシャ！】◇◇◇桝 太一 キャスター「石破総理の辞任会見、苦渋の決断で、心残りという言葉もありましたが、まずこのタイミングで、辞任決断に向けた動きはどういうものがあったんでし