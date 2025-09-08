中国政府がアフガニスタンに提供した地震災害緊急人道支援物資の第1陣が9月7日の夜明け前に、中国空軍の輸送機「運-20（Y-20）」2機に積まれてアフガニスタンの首都、カブールに向けて出発しました。今回の救援物資は主にテントや毛布などです。残りの救援物資も近日中にカブールに向けて順次空輸され、被災者に迅速に配布されます。アフガニスタン北東の山岳部のヒンドゥークシュ地方で現地時間8月31日、マグニチュード6.1の地震