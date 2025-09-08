福岡管区気象台防災コメント（8日午前3時42分発表）＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表中です。8日は、前線が対馬海峡に停滞する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、8日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込み。8日は、激しい雨が見込まれ、大雨注意報（浸水害、土砂災害）、洪水注意報を発表する可能性があります。＜降水量の予想（多い所）＞（8日6時