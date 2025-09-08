石破総理の辞任表明から一夜明けて、株価は上昇しています。【映像】「辞任表明」から一夜 日経平均株価は上昇8日朝の日経平均株価は先週末の終値から約400円値上がりして取引が始まりました。上げ幅は一時600円を超えました。また、TOPIX（＝東証株価指数）が一時、史上最高値を更新しました。市場関係者の間では新たな総理による経済対策への期待感がある一方で、政策論争はこれからで少数与党であることに変わりはないと