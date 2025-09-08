異名どおりの“ハリケーン”のような「高速バックブロー」に重量級ファイターがガードごと吹き飛ばされ、宙を舞うように前方にダイブして崩れ落ちた衝撃のKO決着。解説が「ガードしても効いてしまう」と諦めムードで話せば、ファンからも「これは止められない」「上手いバックブロー」と驚きの声が広がった。【映像】衝撃の高速バックブローKO9月7日、代々木第二体育館で開催された「K-1 WORLD MAX 2025」。谷川聖哉（K-1 GYM