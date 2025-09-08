読売テレビの佐藤佳奈アナ（28歳）が、9月8日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）を体調不良のため欠席。阪神優勝に向けて「いろいろ準備をしてくれていた」と説明があり、無念の欠席であることが明かされた。番組はこの日、7日に2年ぶり7度目のリーグ優勝を史上最速で決めた阪神タイガースを祝い、「祝 阪神優勝！史上最速の快挙をたっぷりと！やっと優勝って言えたぁ〜SP」として放送。冒頭から祝福ムードで始ま