今朝(8日)は、日本海側を中心に雨雲や雷雲が発達し、大雨となっています。新潟県内では1時間に60ミリ以上の非常に激しい雨が降り、観測史上一位を記録した所も。土砂災害に厳重に警戒をしてください。新潟県内では9月としては記録的な雨も今朝(8日)は、日本海側から前線が南下しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になっています。そのため、北陸から山陰など日本海側を中心に雨雲や雷雲が発