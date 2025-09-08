石破首相辞任表明で円全面安ポンド円200.30円台、1年超ぶり高値 石破首相の辞任表明を受け円全面安、日本の財政悪化懸念や日銀の利上げが遅れるとの見方から円が対主要国通貨で下落している。JNN世論調査によると石破氏後任にふさわしい人トップに小泉氏と高市氏が同率1位となっている。 ポンド円は一時200.30円台まで上昇し、8月13日につけた200.28円を上回り昨年7月以来の高値を更新。ドル円は148.50円台まで上昇。