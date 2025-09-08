7日朝、五城目町の国道で軽自動車がクマと衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。五城目警察署の調べによりますと7日午前5時ごろ、五城目町富津内下山内の国道285号を五城目町から北秋田市方向へ走っていた軽乗用車が、道路右から横断してきたクマ1頭と衝突しました。軽乗用車を運転していた潟上市の30代の男性にけがはありませんでした。衝突したクマの体長は約60センチです。現場の近くには道の駅五城目や五