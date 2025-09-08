コンヴァノが大量の買い注文を集めカイ気配スタートで急反騰、２００円台を大きく回復する展開でストップ高も視野に捉えている。株価は８月中旬以降、３日連続ストップ高を交え大相場を形成した経緯がある。その後８月２０日に３７５円（分割修正後株価）の上場来高値を形成したものの急反落を余儀なくされ、直近は２００円トビ台に位置する２５日移動平均線を下回るなど見切り売りがかさんでいたが、目先満を持して切り返