ａｂｃは続急伸している。４日の取引終了後、カナダ上場企業グループのソウル・キャピタル・パートナーズ社と共同で設立する新会社ＢａｎｄＧが、ビットコイン買い付け戦略のソリューション提供を行うと発表。引き続きこれが好感されているほか、この日寄り前に上場有価証券の一部売却に伴い２６年８月期第１四半期に投資有価証券売却益２７００万円を特別利益として計上すると発表しており、これも好材