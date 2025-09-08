フォスター電機が上げ足を加速し５日続伸と気を吐いている。一時１２０円高の２３６０円まで買われた。同社の株価は４月７日の年初来安値９６２円を底に一貫した上値追い態勢にあり、特に４月末以降は２５日移動平均線を一度も下回ることなく４カ月以上にわたって強力な上昇トレンドを形成している。そうしたなか、前週末５日にアクティビストとして注目を浴びるアクシウム・キャピタルが同日付で大量保有報告書を提出。ア