日本ハウスホールディングスは反落。前週末５日取引終了後に５～７月期連結決算を発表。売上高は６１億１３００万円（前年同期比３０．５％減）、営業損益は２億３４００万円の赤字（前年同期７億１９００万円の黒字）だった。主力の住宅事業で期首受注残高が減少した影響が出た。赤字転落を嫌気した売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS