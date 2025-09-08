シュッピンが堅調な動き。前週末５日の取引終了後に発表した８月度売上高が、前年同月比２．７％増と５カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。 時計事業が軟調ながら前年を上回ったことに加えて、主軸のカメラ事業が新製品の発売もあり伸長した。なお、Ｗｅｂ会員数は前月比４９７０人増の７５万１９８８人と順調に増加した。 出所：MINKABU PRESS