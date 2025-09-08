スマートバリューが続急騰し年初来高値を更新している。前週末５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を４７万株（自己株式を除く発行済み株数の４．５２％）、または２億円としており、取得期間は９月８日から１１月３０日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得するとしている。 出所：MINKABU PRESS