インターアクションは３日続伸している。前週末５日の取引終了後に、取引先からイメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得したと発表しており、これを好感した買いが入っている。受注金額は５億２９００万円で、２５年１２月から２６年２月に売り上げ計上する予定。なお、２６年５月期業績予想に与える影響はないとしている。 出所：MINKABU PRESS