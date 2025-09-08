さいか屋が急伸し一時ストップ高。大和自動車交通はストップ高の水準でカイ気配となっている。石破茂首相は７日、緊急記者会見を開き、総理大臣を辞任すると表明した。自民党は総裁選を実施するための手続きに入ることとなる。石破首相は総裁選には出馬しない方針を示しており、次期総裁選を巡る情勢が今後の焦点となるが、国内メディア各社によると有力候補として高市早苗前経済安保相とともに、小泉進次郎農相らの名が挙がって