昨夜、台風第１６号が発生しました。（２２時０５分発表） 【画像】台風の詳しい位置は ６日２１時、南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１４度５５分において、熱帯低気圧が台風第１６号になりました。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メ